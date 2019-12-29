При кораблекрушении в Бразилии погибли 18 человек

В Бразилии потерпело крушение пассажирское судно Anna Karolinne III.
РИА Новости сообщает, что в Бразилии на Рио-Яри в южной части Амапы пассажирское судно Anna Karolinne III потерпело крушение. Спасены 46 человек, которых подобрал пассажирский паром. На данный момент известно о 18 погибших. Но число жертв кораблекрушения может возрасти, так как еще 22 человека числятся пропавшими без вести.
Причины крушения судна выясняются. По предварительной версии ЧП произошло из-за перегруза судна и сильного ветра.
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