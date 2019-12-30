Самолет авиакомпании Air France из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Затем самолет вернули в аэропорт из-за холода в салоне.

Пассажиры авиакомпании Air France еле улетели из Парижа в Москву.

РИА Новости сообщает, что самолет авиакомпании Air France задержали на ВПП из-за драки в кабине пилотов. Пассажиры слышали громкие крики из кабины пилотов. Затем экипаж был заменен и самолет поднялся в воздух.

Через час полета самолет вернулся в аэропорт вылета из-за жуткого холода в салоне. Затем все же пассажиры смогли прилететь в Москву на запасном самолете, но многие опоздали на стыковочные рейсы.

Сегодня ранее: В Томске при посадке у пассажирского самолета сломалось переднее шасси.

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