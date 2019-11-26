Пожилая американка забила грабителя столом

82-летняя бабуля оказалась бодибилдером.

В США 82-летняя американка дала достойный отпор грабителю, который вломился в дом к престарелой маленькой женщине.

Женщина рассказала, что за час до полуночи к ней в дом позвонил мужчина и попросил вызвать "скорую". Когда женщина не пустила в дом грабителя, тот выломал дверь в дом пожилой американки. Бабуля не растерялась и схватила стол, который был под рукой, и огрела им визитера. Стол разлетелся на куски, а грабитель упал.

Но этого было мало, бабуля вылила на мужчину пузырек шампуня, избила его щеткой, а затем стала прыгать по нему. Мужчину спасли полицейские, которые приехали на вызов женщины. Грабителя-неудачника увезли в больницу, а женщина стала местным героем.

Как оказалось, женщина по сей день ходит в спортзал, где активно занимается бодибилдингом. Она неоднократный призер в соревнованиях и поднимает 102 килограмма в становой тяге.

Видео:YouTube/13WHAM ABC