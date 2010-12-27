В Копорской крепости начали работать волонтеры

В Копорье начал работу международный волонтерский археологический лагерь.

В рамках объявленного Президентом РФ Года добровольца (волонтера) в Копорской крепости Ленинградской области дан старт работе международного волонтерского археологического лагеря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Мы хотим, чтобы это уникальное сооружение стало местом притяжения для туристов из России и зарубежья. Поэтому уже сегодня по инициативе областного правительства начался первый этап реставрационных работ — археологические изыскания. Александр Дрозденко, губернатор региона

Волонтеры станут частью археологической экспедиции, которая развернулась летом этого года на территории музея. Археологи хотят раскрыть ранние оборонительные сооружения XIII века с их последующей консервацией. Также научное обследование позволит узнать состояние стен крепости и тогда определить методы реставрационных работ. Результаты исследований могут помочь при разработке реставрационного проекта. Разработка начнется в 2019 году.

Сам международный волонтерский лагерь пройдет в две смены с 22 июля по 18 августа в составе двух команд из 24 человек. Это волонтеры из Франции и России. Их научат полевой обработке и консервации артефактов, позакомят с историей Копорской земли, примут участие в мастер-классах, посетят концерты и фестивали на территории Ленинградской области.

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Фото: Михаил Поляков/ ВК