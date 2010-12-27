На трассе в Ленобласти ликвидируют пыль

Завтра в 12:00 на региональной дороге проведут мастер-класс по ликвидации пыли.

Завтра, 24 июля, в 12.00 на региональной трассе "Торфяное — Отрадное — Заостровье (Ленинградская область, Приозерский район, поселок Отрадное) будет проведен мастер-класс по ликвидации пыли на грунтовых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.



На мероприятие прибудут руководители комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области и ГКУ "Ленавтодор" и организации, отвечающие за обслуживание областных трасс. Обеспыливание - залог сохранения благоприятной экологии в близлежащих населенных пунктах и безопасность дорожного движения.

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Фото: Pixabay.com