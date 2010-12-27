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На трассе в Ленобласти ликвидируют пыль
Сегодня, 16:21
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nastya960
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На трассе в Ленобласти ликвидируют пыль

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Завтра в 12:00 на региональной дороге проведут мастер-класс по ликвидации пыли.

Завтра, 24 июля, в 12.00 на региональной трассе "Торфяное — Отрадное — Заостровье (Ленинградская область, Приозерский район, поселок Отрадное) будет проведен мастер-класс по ликвидации пыли на грунтовых дорогах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На мероприятие прибудут руководители комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области и ГКУ "Ленавтодор" и организации, отвечающие за обслуживание областных трасс. Обеспыливание - залог сохранения благоприятной экологии в близлежащих населенных пунктах и безопасность дорожного движения.

Водитель, сбивший людей на набережной Черной речки, рассказал подробности аварии.

Фото: Pixabay.com

Теги: дороги , ленавтодор , ленобласть , приозерский район , трасса торфяное отрадное заостровье
Категории: Лента новостей Автомобильные новости

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