Ленавтодор продолжает ликвидировать нелегальные съезды в Ленобласти

Они могут представлять угрозу здоровью и жизни автомобилистов.

За последние два года специалисты Ленавтодора устранили около 400 нелегальных съездов на трассах в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Ленавтодора.

Большая часть из 279 съездов была ликвидирована в 2022 году, а в течение неполного 2023 года было устранено 82 съезда. Отмечается, что около 200 подобных случаев находятся на рассмотрении в судах. Лидерами по количеству нелегальных съездов с дорог являются Всеволожский, Гатчинский, Лужский и Тосненский районы.

Ранее сообщалось, что в шести районах Петербурга ограничат движение с 3 и 4 декабря.

Фото: Piter.TV