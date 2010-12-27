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Водитель, сбивший людей на набережной Черной речки, рассказал подробности аварии
Сегодня, 16:17
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alexandra08
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Водитель, сбивший людей на набережной Черной речки, рассказал подробности аварии

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В аварии пострадали два подростка, пятилетний ребенок и пожилой мужчина.

Пожилой водитель, сбивший четырех человек на набережной Черной речки, рассказал подробности аварии, сообщает издание "Петербургский дневник".

84 - летний пенсионер рассказал, что его подрезала другая машина, когда он поворачивал направо.

Она отвлекла мое внимание и ушла вперед, а я чуть взял влево и услышал удар. Я не видел этих пешеходов, идущих слева.

В аварии пострадали два подростка, пятилетний ребенок и пожилой мужчина. Всех доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Напомним, ДТП случилось на перекрестке Ланского шоссе и набережной Черной речки. В воскресенье, 22 июля,  владелец  Peugeot сбил на пешеходном переходе несколько человек.  

Фото: pixabay.com

Теги: авария чп , дтп , набережная черной речки , сбит пенсионер , черная речка
Категории: Новости СПб

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