На Ланском шоссе 84-летний водитель сбил троих детей

Еще одним пострадавшим стал пенсионер-пешеход.

На Ланском шоссе вечером 22 июля произошла авария, в которой пострадало четверо пешеходов. Пожилой водитель врезался в троих детей и пенсионера. Последнего пришлось госпитализировать с места ДТП. Его увезли на реанимобиле.

По сведениям очевидцев, инцидент произошел около половины пятого вечера. Машина 84-летнего петербуржца врезалась в толпу людей на пересечении Набережной Черной речки и Ланского шоссе. По предварительным сведениям, все жертвы на данный момент находятся в состоянии средней тяжести.

Полиция установила, что пострадавшим детям по 5,12, 13 лет, а взрослому мужчине - 71 год.Они переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент виновник ДТП на иномарке "Пежо" выруливал на Ланское шоссе.

Фото: Вконтакте/Соседи СПЧ Приморский район