В Ленавтодоре рассказали, куда правильно вешать гаджеты в авто

Специалисты Ленавтодора рассказали, как правильно вешать гаджеты в машине.

Специалисты Ленавтодора делятся советами по правильному размещению гаджетов на лобовом стекле автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В соответствующем инфографике отмечается, что видеорегистраторы, крепления для телефонов и навигаторов, а также транспондеры не следует устанавливать на лобовом стекле.

Вместо этого, приборы нужно располагать так, чтобы они не мешали обзору водителю. Специалисты рекомендуют размещать гаджеты в точке соединения верхней границы лобового стекла и его центра, чтобы обеспечить наилучший обзор и безопасность на дороге.

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга сбил на Приморском шоссе шестиклассницу.

Фото: Piter.TV