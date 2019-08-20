В Колпино водитель черной "ГАЗ" сбил 8-летнюю девочку

Ребенок получил травмы средней тяжести.

Во вторник, 20 августа, в Колпинском районе 51-летний водитель "ГАЗ" сбил ребенка. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на проспекте Ленина, д.22.

водитель (м.,1968 г.р.), управляя а/м ГАЗ, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2011 г.р. сказано в сообщении

В результате ДТП ребенок получил травмы средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге загорелся кинотеатр "Аврора".

Видео:УГИБДД по Петербургу и Ленобласти