В Колпино водитель черной "ГАЗ" сбил 8-летнюю девочку

Во вторник, 20 августа, в Колпинском районе 51-летний водитель "ГАЗ" сбил ребенка. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел на проспекте Ленина, д.22.
водитель (м.,1968 г.р.), управляя а/м ГАЗ, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2011 г.р.
сказано в сообщении
В результате ДТП ребенок получил травмы средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.
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Видео:УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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