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В Колпино водитель черной "ГАЗ" сбил 8-летнюю девочку

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Ребенок получил травмы средней тяжести.

Во вторник, 20 августа, в Колпинском районе 51-летний водитель "ГАЗ" сбил ребенка. Об этом сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на проспекте Ленина, д.22. 

водитель (м.,1968 г.р.), управляя а/м ГАЗ, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2011 г.р. 

сказано в сообщении

В результате ДТП ребенок получил травмы средней тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге загорелся кинотеатр "Аврора".

Видео:УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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