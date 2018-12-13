Феномен "Копейского рабочего": еще 12 голливудских звезд сфотографировались вместе с газетой

К 9 мая в редакцию пришла очередная серия фотографий с актерами мировой величины.

Голливудские звезды вновь украсили страницы газеты "Копейский рабочий" своими фотографиями, на которых они позируют с изданием в руках. Очередная порция уникальных снимков с актерами мировой величины пришла в редакцию к 9 мая.

Необычный флешмоб запустила бывшая копейчанка Маргарита Сушкевич. Вот уже несколько лет она живет и работает в Голливуде. Вместе со своим мужем, известным продюсером Джеком Тьюксбери, Маргарита сотрудничает со звездами мировой величины. По ее личной просьбе известные всему миру актеры позируют с газетой "Копейский рабочий" в руках. На этот раз женщине удалось подключить к флешмобу 12 звезд, в их числе Джессика Альба, Тейлор Свифт, Кира Найтли, Дакота Джонсон и другие.

Благодаря этим снимкам главный редактор издания Дмитрий Согрин вмиг стал популярным. Его приглашают на семинары по продвижению продукта, а также берут многочисленные интервью на центральных телеканалах.

Сам Дмитрий пожимает плечами и лишь выражает огромную благодарность Маргарите за ее доброе сердце и любовь к родному городу. На сегодняшний день в редакционном архиве 73 фотографии со знаменитостями.

Ранее мы писали, что в возрасте 97 лет скончалась голливудская певица и актриса Дорис Дэй.

Фото: Telegram / Лента дна, ВКонтакте / Газета "Копейский рабочий"