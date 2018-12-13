В возрасте 97 лет скончалась голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Причина смерти звезды не уточняется.

В понедельник, 13 мая, скончалась популярная голливудская певица и актриса Дорис Дэй. Артистке было 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent.

Информацию о смерти звезды подтвердили в фонде по защите животных, который основала Дэй. О причинах кончины артистки ничего неизвестно.

Напомним, певица и актриса Дорис Дэй родилась 3 апреля 1922 года в Цинциннати, штат Огайо. В 17 лет она начала свою музыкальную карьеру. С 1947 по 1967 девушка успела записать более 650 песен.

За всю свою жизнь Дэй снялась в десятках фильмов. Первой ее работой в кино стала роль в ленте "Роман в открытом море". Артистку номинировали на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Телефон попалам". В 2008 году женщине вручили премию "Грэмми" за достижения всей ее жизни. Кроме того, она удостоилась двух звезд на Голливудской аллее славы.

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