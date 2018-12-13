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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

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Звезде Малого театра было 80 лет.

На 81-ом году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нелли Корниенко. Об этом сообщается на официальном сайте Малого театра, где актриса выступала в состав театральной труппы. Причины смерти Корниенко не уточняются, однако известно, что на протяжении последних лет она страдала от тяжелой болезни. Дата и место прощания с актрисой будут объявлены позже.

Корниенко вошла в труппу Малого театра в 1959 году. За это время она успела сыграть на сцене более 50 ролей. Через год после своего дебюта на сцене театра она впервые снялась в полнометражном фильме и с того момента успела принять участие в более 18 проектах, как кинематографических, так и мультипликационных. За свою работу Нелли Корниенко была удостоена орденом "Дружбы народов" и орденом "Почета".

Безупречный вкус, благородство, утончённость и изысканность, глубокое проникновение в суть характеров и дух отображаемой эпохи — эти свойства отличали буквально каждую из её работ. Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству. 
– говорится на сайте Малого театра

Фото: архив 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 20:43

Ещё учась в школе, смотрела спектакль "Средство Макрополус" и мне кажалось, что красивее актрисы невозможно было найти на главную роль. Она была органична и очень талантлива. Царство небесное, мне так жаль!!!!!!!

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