Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Звезде Малого театра было 80 лет.

На 81-ом году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нелли Корниенко. Об этом сообщается на официальном сайте Малого театра, где актриса выступала в состав театральной труппы. Причины смерти Корниенко не уточняются, однако известно, что на протяжении последних лет она страдала от тяжелой болезни. Дата и место прощания с актрисой будут объявлены позже.

Корниенко вошла в труппу Малого театра в 1959 году. За это время она успела сыграть на сцене более 50 ролей. Через год после своего дебюта на сцене театра она впервые снялась в полнометражном фильме и с того момента успела принять участие в более 18 проектах, как кинематографических, так и мультипликационных. За свою работу Нелли Корниенко была удостоена орденом "Дружбы народов" и орденом "Почета".

Безупречный вкус, благородство, утончённость и изысканность, глубокое проникновение в суть характеров и дух отображаемой эпохи — эти свойства отличали буквально каждую из её работ. Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству.

– говорится на сайте Малого театра

Фото: архив