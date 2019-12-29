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В Конституции предложили закрепить право переноса органов власти из Москвы

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Данная инициатива поступила в комитет думы по государственному строительству и законодательству.

В Конституции предложили внести поправку о переносе органов власти из Москвы. Данная инициатива поступила в комитет думы по государственному строительству и законодательству.

Предложение поступило от депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса, являющихся сопредседателями рабочей группа по подготовке предложений по изменению Основного закона государства. Они предложили закрепить расположение федеральных органов и в других городах России.

Напомним, ранее стало известно, что голосование по поправкам состоится 22 апреля. В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию.

Теги: поправки в конституцию
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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