В Конституции предложили закрепить право переноса органов власти из Москвы

Данная инициатива поступила в комитет думы по государственному строительству и законодательству.

В Конституции предложили внести поправку о переносе органов власти из Москвы. Данная инициатива поступила в комитет думы по государственному строительству и законодательству.

Предложение поступило от депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса, являющихся сопредседателями рабочей группа по подготовке предложений по изменению Основного закона государства. Они предложили закрепить расположение федеральных органов и в других городах России.

Напомним, ранее стало известно, что голосование по поправкам состоится 22 апреля. В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию.