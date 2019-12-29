В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

С предложением выступил глава Следственного Комитета.

В Конституцию предложили добавить конфискацию имущества коррупционеров в качестве уголовного наказания. Идею выдвинул глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Руководитель СК отметил, что подобные санкции могли бы стать эффективным инструментом по сдерживанию коррупции. Бастрыкин добавил, что в 2019 году в суды поступило более 8000 дел о коррупционных преступлениях. К ответственности привлекли 479 человек.

Ранее президент РФ внёс законопроект с конституционными поправками в Государственную Думу. По словам председателя Вячеслава Володина истек 2 марта.