Это позволит политику вести независимую деятельность после ухода с должности.

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов. В основном законе хотят закрепить гарантию независимости деятельности бывшего руководителя страны. Об этом "ТАССу" заявила член рабочей группы по внесению правок Екатерина Лаховая. Она же выступила автором данной инициативы.

Сейчас конституционная норма распространяется только на действующего президента РФ. Она обозначена в 91-ой статье. Глава государства занимается охраной суверенитета России, проводя внешнюю и внутреннюю политику. Распространение нормы и на экс-главу позволит гарантировать независимость его деятельности.

Ранее изменения в Конституцию РФ 2020: суть правок.