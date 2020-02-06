К ним будут относиться стратегические и военные зоны.

В Конституции РФ могут закрепить понятие "федеральных территорий". Они не будут входить в состав территорий субъектов России. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в документ Андрей Клишас "РИА Новостям".

Инициатива предложена главой Тульской областной думы Сергеем Харитоновым. Он предлагает считать федеральными землями локации, где находятся военные и стратегические объекты. В частности, речь идет о космодроме "Восточный", заповедниках, Арктической зоне, охраняемых природных зонах. Правка повысит уровень требований к безопасности и защите окружающей среды. Это касается Байкала, Кавказских Минеральных Вод и других объектов. Там предлагается создать специальную систему управления и урегулирования.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Путин назвал условие принятия поправок к Конституции.

Фото: Piter.tv

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