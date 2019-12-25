В Конгрессно-выставочное бюро Петербурга иностранцев не пустят из-за QR-кодов

По отрицательному ПЦР-тесту пройти на международное мероприятие теперь нельзя. А вот по справке о медотводе от прививки можно.

Иностранцы не смогут посетить международные форумы в Петербурге из-за отсутствия QR-кодов. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург" в воскресенье, 7 ноября.

Все работники выставочных стендов, организаторы, участники и журналисты, освещающие события на мероприятии, должны иметь QR-код, подтверждающий факт вакцинации либо указывающий на то, что его владелец перенес COVID-19, или справку-медотвод от прививки. А вот пройти по отрицательному ПЦР-тесту в Когрессно-выставочное бюро не выйдет.

Иностранные граждане, которые привились зарубежными вакцинами, не смогут получить QR-код, поэтому и не попадут на выставки. Однако в правилах регистрации на Международный жилищный конгресс указано, что возможно предъявление документа, указывающего на получение первого компонента российской прививки, и предъявление QR-кода об отрицательном тесте на коронавирус.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге работодателям дали право отстранять от должности непривитых.

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