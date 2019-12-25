В Петербурге работодателям дали право отстранять от должности непривитых

D список входят занятые в сфере образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли и общепита. Также это работники салонов красоты, финтес-центров, ФОКов, бассейнов, почты, МФЦ, ЖКХ, энергетики, театров и кино.

Стало известно в субботу, 6 ноября, что у петербургских работодателей появится возможность отстранять от работы за отказ от прохождения вакцинации от коронавируса. Это постановление со списком сфер подписала главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова.

Сообщается, что в список входят занятые в сфере образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли и общепита. Также это работники салонов красоты, финтес-центров, ФОКов, бассейнов, почты, МФЦ, ЖКХ, энергетики, театров и кино.

Как передает "Фонтанка" со ссылкой на заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Марины Андреевой, если до 16 ноября первую вакцинацию работники не проходят, у работодателей есть основания для отстранения сотрудника без сохранения заработной платы.

Ранее талоны на первичную вакцинацию заканчиваются в Петербурге. Согласно данным портала, ближайшая запись доступна только на вторую половину ноября.

Фото: pexles