В Комздраве заявили, что медицинских изделий в городских больницах хватает

Горожан призвали доверять проверенной информации.

В Комздраве Петербурга назвали информацию о нехватке медицинских изделий в городских больницах фейком. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в telegram-канале.

Представители ведомства заявили, что региональные медицинские учреждения продолжают получать поставки от зарубежных компаний. Горожанам рассказали, что в больницах не заканчиваются расходники для операций. Кроме того, многие материалы стационары и поликлиники получат от российских производителей.

Горожан призвали доверять проверенной информации. В пресс-службе напомнили, что в Сети часто "вешают лапшу".

Ранее на Piter.tv: в поликлинику Красногвардейского района поступил медицинский эндоскопический видеопроцессор.

Фото: Piter.tv