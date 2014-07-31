В Комздраве заявили, что медицинских изделий в городских больницах хватает

В Комздраве Петербурга назвали информацию о нехватке медицинских изделий в городских больницах фейком. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в telegram-канале.
Представители ведомства заявили, что региональные медицинские учреждения продолжают получать поставки от зарубежных компаний. Горожанам рассказали, что в больницах не заканчиваются расходники для операций. Кроме того, многие материалы стационары и поликлиники получат от российских производителей.
Горожан призвали доверять проверенной информации. В пресс-службе напомнили, что в Сети часто "вешают лапшу".
Ранее на Piter.tv: в поликлинику Красногвардейского района поступил медицинский эндоскопический видеопроцессор.
Фото: Piter.tv
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