  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Комздраве заявили, что медицинских изделий в городских больницах хватает
Сегодня, 15:29
121
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Комздраве заявили, что медицинских изделий в городских больницах хватает

0 0

Горожан призвали доверять проверенной информации. 

В Комздраве Петербурга назвали информацию о нехватке медицинских изделий в городских больницах фейком. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в telegram-канале. 

Представители ведомства заявили, что региональные медицинские учреждения продолжают получать поставки от зарубежных компаний. Горожанам рассказали, что в больницах не заканчиваются расходники для операций.  Кроме того, многие материалы стационары и поликлиники получат от российских производителей.

Горожан призвали доверять проверенной информации. В пресс-службе напомнили, что в Сети часто "вешают лапшу".

Ранее на Piter.tv: в поликлинику Красногвардейского района поступил медицинский эндоскопический видеопроцессор.

Фото: Piter.tv

Теги: комздрав, медицина петербурга, нехватка медизделий, фейк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии