В комздраве Петербурга ожидают, что коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется только к ноябрю

Сейчас количество вакцинируемых близится к миллиону, а необходимо - 2,6 млн человек.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сказал о том, сколько месяцев может потребоваться для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

Нужно привить 2,6 млн взрослых, что составляет 60% граждан старше 18 лет. В начале власти говорили о цифре в 1,2 млн человек, но рекомендация уже не актуальна, тогда не было указания Минздрава.

Предполагается, что для достижения показателя потребуется около 120 дней, сказал Лисовец в эфире "Эха Москвы" в Петербурге. При том условии, что темпы вакцинации останутся теми же, что и сейчас. Накануне, 30 июня, был поставлен рекорд по первичной вакцинации от COVID-19. За сутки прививку сделали 17517 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург готовится к вакцинации 600 тысяч трудовых мигрантов.

Фото: Pexels / FRANK MERIÑO