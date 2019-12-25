В Комздраве Петербурга рассказали, как получить медотвод от вакцинации

Справка представляет собой временный или полный отказ от прививки.

Петербуржцам объяснили, в каких случаях выдается медотвод от вакцинации против коронавируса. В пресс-службе Комздрава пояснили, что справку можно получить на время или навсегда.

Медотвод выдается людям, имеющим медицинские противопоказания от прививки. Справка выдается сроком до 30 дней. После этого необходимо вновь посетить врача для консультации.

Документ могут выдавать медработники, у которых есть разрешение на проведение прививок детям, подросткам и взрослым. Решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия того учреждения, где состоит на учете пациент.

Медики подчеркнули, что наличие противопоказаний не означает, что после прививки обязательно возникнет осложнение. Иногда может появиться лишь неблагоприятная реакция на вакцину.

Ранее мы писали, что неофициально переболевшие COVID-19 петербуржцы тоже смогут получить QR-код.

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