В Комздраве отметили, что запас реактивов для теста на коронавирус был всегда

Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" отметил, что даже в периоды большой нагрузки на лаборатории всегда был запас реактивов для теста на коронавирус.

Проблемы возникали на первых этапах, когда внедрялась новая методика, к тому же количество лабораторий было ограничено. Первые тест-системы были затратными по времени, на смену им пришли новые, модернизированные, которые позволяют выполнить больше исследований за то же время.

Отметим, что в городе нет срока на получение результатов теста на коронавирус.

Напомним, что в Петербурге пик смертности из-за коронавируса ожидается в конце июня.

Фото: Piter.TV