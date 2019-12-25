В Комздраве объяснили, почему тест на коронавирус не входит в ОМС

Обследование на вирус COVID-19 не является страховым случаем в рамках программы ОМС. Почему тест не могут делать бесплатно в рамках ОМС, "Фонтанке" объяснили в комитете по здравоохранению Петербурга.
Мартовское постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой предписывает организовать в регионах диагностику на коронавирус с привлечением всех лабораторий. Анализы должны делать всем, кто контактировал с больными, пациентам с внебольничной пневмонией, всем, кто приехал из-за границы, людям с признаками ОРВИ, гражданам старше 65 лет.
При этом в городском комитете по здравоохранению констатируют, что бесплатно лабораторная диагностика на коронавирус положена только тем, у кого есть направление от лечащего врача.
Обследование граждан "по желанию" не является страховым случаем, так как не осуществляется в целях лечения или диагностики имеющегося заболевания.
Лариса Соловьева, глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава
Также в комитете напомнили, что само исследование должно проводиться в течение 48 часов, еще сутки дается на то, чтобы передать результаты в клиники.
Беглов пригрозил закрытием предприятий за нарушение антиковидных мер.
Фото: Piter.TV
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Интересно, а как они предпологают проводить в последующем прививку от коронавирусной инфекции без тестов ? Или они хотят привить всех вне зависимости от того болел человек и имеет иммунитет, не болел и соответственно не имеет иммунитета? Т.е. всех, всех толпой? Или они и не планируют никакой прививки, типа все переболеют и будет всем счастье?
Лечащий врач отказывает в тесте заболевшему с признаками ОРВИ с мотивацией "ну у Вас же не пневмония".