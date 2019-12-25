В Комздраве объяснили, почему тест на коронавирус не входит в ОМС

Тест бесплатно могут сделать только те, кто имеет направление от врача.

Обследование на вирус COVID-19 не является страховым случаем в рамках программы ОМС. Почему тест не могут делать бесплатно в рамках ОМС, "Фонтанке" объяснили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Мартовское постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой предписывает организовать в регионах диагностику на коронавирус с привлечением всех лабораторий. Анализы должны делать всем, кто контактировал с больными, пациентам с внебольничной пневмонией, всем, кто приехал из-за границы, людям с признаками ОРВИ, гражданам старше 65 лет.

При этом в городском комитете по здравоохранению констатируют, что бесплатно лабораторная диагностика на коронавирус положена только тем, у кого есть направление от лечащего врача.

Обследование граждан "по желанию" не является страховым случаем, так как не осуществляется в целях лечения или диагностики имеющегося заболевания . Лариса Соловьева, глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава

Также в комитете напомнили, что само исследование должно проводиться в течение 48 часов, еще сутки дается на то, чтобы передать результаты в клиники.

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Фото: Piter.TV