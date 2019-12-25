В Петербурге от коронавируса скончались еще 23 мужчины и 21 женщина

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19.

В понедельник, 6 июля, в Петербурге зарегистрировали 44 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции. 37 заключений были сделаны на основе данных Комиссии по анализу летальных исходов и еще 7 – на основе медицинских свидетельств о смерти. Об этом пишет пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Среди умерших оказались 23 мужчины в возрасте от 42 до 87 лет и 21 женщина в возрасте от 41 до 95 лет. Пациенты скончались в мае-июне 2020 года.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19. Все пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основной болезни. В их числе, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, а также цирроз печени.

Ранее мы писали, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

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