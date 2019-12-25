Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса

На фоне инфекции у всех заболевших проявились хронические заболевания.

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек. Эти данные подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, пишет пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Известно, что двое пациентов – мужчины в возрасте 68 и 73 лет – лежали в Госпитале для ветеранов войн. Женщина 88 лет скончалась во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, мужчина 73 лет – в Многопрофильной Больнице №2. Еще один мужчина 88 лет лечился от коронавируса в Городской Покровской больнице.

У всех заболевших на фоне COVID-19 проявились хронические заболевания. В частности, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз и сахарный диабет. Смерть пациентов наступила в результате развития двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.

За последние сутки в Петербурге выявили 425 новых случаев заболевания коронавирусом, в Ленобласти – 70 случаев. За этот период времени из больниц города выписали 34 человека, 44 – из больниц Ленобласти.

Ранее мы писали, что мужчина с СOVID-19 самовольно покинул больницу в Курортном районе.

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