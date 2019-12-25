В Петербурге от коронавируса умерли еще пять женщин и семь мужчин

Все пациенты имели хронические заболевания.

За минувшие сутки в Петербурге умерло еще 12 людей от коронавируса. Эти данные подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Среди умерших пять женщин в возрасте от 59 до 89 лет, а также семь мужчин от 43 до 90 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признали двустороннюю пневмонию, вызванную COVID-19.

Все пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основной болезни. В их числе гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, ожирение, гепатит, панкреатит, патологии головного мозга, онкологическое заболевание.

Среди умерших был один медработник. Всего с 25 мая 2020 года Комиссия зафиксирвоала 20 летальных случаев от коронавируса.

Ранее мы писали, что за сутки более 11 тысяч петербуржцев протестировались на коронавирус.

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