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В Комстрое назвали самые проблемные места по соцобъектам в Петербурге
Сегодня, 13:18
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nadezhda_sib

В Комстрое назвали самые проблемные места по соцобъектам в Петербурге

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Речь идет о тех районах города, где не хватает соцобъектов.

Председатель Комитета по строительству Петербураг Евгений Барановский назвал самые "болевые точки", связанные с социальными объектами в городе. Об этом он рассказал на круглом столе, организованном "Фонтанкой.ру".

Наибольший дефицит социальных объектов есть в МО Южно-Приморский округ, поселке Шушары, намывной территории на Васильевском острое, микрорайоне Каменка, Парголово. 

При этом, как отметил Барановский, дело не стоит на месте, и там уже началось строительство социальных объектов. Говорить о том, что проблема исчезла, можно будет после того, как объекты введут в эксплуатацию.

Мы постоянно занимаемся распутыванием этой проблемы.

сообщил заместитель глав Комстроя. 

Ранее в Комстрое рассказали о возможности синхронизации строительства жилых комплексов и соцобъетов. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: соцобъекты, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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