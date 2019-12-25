В Комстрое назвали самые проблемные места по соцобъектам в Петербурге

Председатель Комитета по строительству Петербураг Евгений Барановский назвал самые "болевые точки", связанные с социальными объектами в городе. Об этом он рассказал на круглом столе, организованном "Фонтанкой.ру".
Наибольший дефицит социальных объектов есть в МО Южно-Приморский округ, поселке Шушары, намывной территории на Васильевском острое, микрорайоне Каменка, Парголово.
При этом, как отметил Барановский, дело не стоит на месте, и там уже началось строительство социальных объектов. Говорить о том, что проблема исчезла, можно будет после того, как объекты введут в эксплуатацию.
Мы постоянно занимаемся распутыванием этой проблемы.
сообщил заместитель глав Комстроя.
Ранее в Комстрое рассказали о возможности синхронизации строительства жилых комплексов и соцобъетов.
Фото: Piter.TV
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