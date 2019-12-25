В Комстрое назвали самые проблемные места по соцобъектам в Петербурге

Речь идет о тех районах города, где не хватает соцобъектов.

Председатель Комитета по строительству Петербураг Евгений Барановский назвал самые "болевые точки", связанные с социальными объектами в городе. Об этом он рассказал на круглом столе, организованном "Фонтанкой.ру".

Наибольший дефицит социальных объектов есть в МО Южно-Приморский округ, поселке Шушары, намывной территории на Васильевском острое, микрорайоне Каменка, Парголово.

При этом, как отметил Барановский, дело не стоит на месте, и там уже началось строительство социальных объектов. Говорить о том, что проблема исчезла, можно будет после того, как объекты введут в эксплуатацию.

Мы постоянно занимаемся распутыванием этой проблемы. сообщил заместитель глав Комстроя.

Ранее в Комстрое рассказали о возможности синхронизации строительства жилых комплексов и соцобъетов.

Фото: Piter.TV