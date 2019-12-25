В Комстрое рассказали о возможности синхронизации строительства жилых комплексов и соцобъетов

При заселении горожане нередко сталкиваются с тем, что школы или детские сады еще не открыты.

Председатель Комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский рассказал о том, возможно ли синхронизировать строительство жилья и социальных объектов. Этот вопрос поднимался в рамках круглого стола, организованного "Фонтанкой.ру".

Барановский отметил, что если речь идет о большом развитии территории, то школу не стоит строить раньше дома: она не будет лицензирована. Лучше всего сначала возвести дом, а вскоре — социальный объект. Кроме того, у собственников жилья уходит время на получение ключей, отделку квартиры и так далее.

На данный момент строительство социальных объектов стараются синхронизировать с очередями. Барановский также подчеркнул, что в интересах застройщика показать покупателю, что он "не будет жить в чистом поле без ничего" и постараться максимально синхронизировать объекты.

Также стало известно, что количество мест в школе и детском саду рассчитывается, исходя из расчета 60 мест в школе и 60 мест в детском саду на 1000 жителей.

Фото: Piter.TV