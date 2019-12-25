В Комстрое Петербурга подвели итоги реализации инвестиционной программы

Алексей Зырянов представил успешные результаты Адресной инвестиционной программы в Петербурге за первое полугодие

В среду, в Смольном, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, Алексей Зырянов, представил обнадеживающий отчёт об итогах реализации Адресной инвестиционной программы за первое полугодие текущего года. Об этом пишет Комитет по строительству.

По словам Алексея Зырянова, город может гордиться достигнутыми результатами, поскольку показатели за первые шесть месяцев превышают аналогичные цифры прошлого года практически в 2 раза.

С января по июнь текущего года, из 21 объекта, запланированных Комитетом по строительству Петербурга на начало строительно-монтажных работ в 2023 году по строке Плановые расходы, в Адресную инвестиционную программу включены расходы на строительство по 14 объектам.

Кроме того, Алексей Зырянов подчеркнул, что освоение общего лимита Комитетом по строительству в рамках Адресной инвестиционной программы выросло на 4,6%, что свидетельствует о эффективном использовании бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что представителям российских регионов приглашают принять участие в III Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге

Фото: Piter.TV

