Представителям российских регионов приглашают принять участие в III Международном строительном чемпионате в Санкт-Петербурге

Организаторы III Международного строительного чемпионата приглашают представителей российских регионов принять участие в этом мероприятии.

Чемпионат, который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", состоится с 17 по 20 октября 2023 года на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Регистрация участников продлится до 31 августа 2023 года. Об этом пишет Комитет по строительству Петербурга.

Главной целью III Международного строительного чемпионата является обеспечение опережающего развития строительной отрасли в интересах граждан, государства и бизнеса. Важнейшими задачами мероприятия станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, а также формирование эффективной производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза и других стран.

Призовой фонд Международного строительного чемпионата составит 53,1 млн рублей. Победители и призеры получат не только денежные призы, но и станут участниками проекта "Больше, чем путешествие", который предоставит им возможность посетить интересные места России.

Чемпионат призван привлечь широкий круг участников, включая команды от организаций, независимых участников, студенческие команды и участников от вузов, а также команды школьников 8-10 классов.

Ранее сообщалось, что общественные обсуждения проектов планировки и межевания территорий в Петербурге пройдут онлайн

Фото: Комитет по строительству Петербурга