  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод
Сегодня, 15:46
82
lesjasap

В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод

0 0

Информации о пострадавших или погибших нет.

В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на экстренное ведомство по Хабаровскому краю. Представители ГУ МЧС отметили, что по предварительным данным пострадавших и погибших нет.

На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало

источник агентства

Эксперт рассказал, что на данный момент спасатели устанавливают площадь пожара. Пламя затронуло небольшую территорию.

Пожар на складе алкогольной продукции потушили в Томске.

Фото: Piter.tv

Теги: комсомольск-на-амуре, нефтеперерабатывающий завод
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии