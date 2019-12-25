Информации о пострадавших или погибших нет.

В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на экстренное ведомство по Хабаровскому краю. Представители ГУ МЧС отметили, что по предварительным данным пострадавших и погибших нет.

На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало источник агентства

Эксперт рассказал, что на данный момент спасатели устанавливают площадь пожара. Пламя затронуло небольшую территорию.

Пожар на складе алкогольной продукции потушили в Томске.

Фото: Piter.tv