Пожар на складе алкогольной продукции потушили в Томске. Об этом сообщили в управлении регионального МЧС.
Известно, что возгорание произошло на улице Высоцкого, 31/1 в 07:49. Площадь пожара — 50 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 09:01.
Огонь уничтожил продукцию, грузовой автомобиль и погрузчик.
Никто из сотрудников склада или пожарных не пострадал.
Ранее мы писали, что во Владивостоке 22 человека и 7 единиц техники привлечены к тушению пожара на складе.
Видео: YouTube / РИА Томск
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