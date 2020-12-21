Огонь уничтожил продукцию, грузовой автомобиль и погрузчик.

Пожар на складе алкогольной продукции потушили в Томске. Об этом сообщили в управлении регионального МЧС.

Известно, что возгорание произошло на улице Высоцкого, 31/1 в 07:49. Площадь пожара — 50 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 09:01.

Огонь уничтожил продукцию, грузовой автомобиль и погрузчик.

Никто из сотрудников склада или пожарных не пострадал.

Ранее мы писали, что во Владивостоке 22 человека и 7 единиц техники привлечены к тушению пожара на складе.

Видео: YouTube / РИА Томск