В комитете по строительству встретились с дольщиками проблемного ЖК "Ломоносов"

Дольщикам рассказали о текущем состоянии дел.

В комитете по строительству прошло рабочее совещание о завершении строительства ЖК "Ломоносов". В совещании приняли участие дольщики всех корпусов проблемного ЖК, а также заместитель председателя Алексей Гирин и руководители подведомственного комитету СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

Дольщики сообщили, что на объекте слишком мало рабочих и при таких темпах строительства, завершить его в срок будет затруднительно, а также на отсутствие ясности с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций.

По словам директора СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрея Алферова, второй корпус ЖК почти готов, его должны сдать к концу года. Третий и четвертый корпуса планируется достроить при участии нового девелопера.

Председатель комитета Игорь Креславский заверил дольщиков, что их не бросят, а ЖК будет достроен.

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Фото: Piter.tv