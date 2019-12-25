В Шушарах и Детскосельском появились современные детские площадки

Обе площадки являются травмобезопасными.

В Пушкинском районе открыли две современные игровые площадки. Обе были благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом 23-го сентября сообщила пресс-служба районный администрации.

Одна из площадок появилась в поселке Шушары на территории Ленсоветовский, 12, 14. Работы прошли с опережением срока. Площадь пространства составляет почти 3 тыс. квадратных метров.





Второе место отдыха располагается в поселке Детскосельский на Колпинском шоссе, 2, 3. Там построили скалодром, качели для маломобильных групп населения, качели "Гнездо". На территории установили контейнерные площадки, скамейки и урны.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пушкинском районе проблемный ЖК "Вариант" готов к заселению.

Фото: ВКонтакте / Пушкинский район Санкт-Петербурга