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В Шушарах и Детскосельском появились современные детские площадки
Сегодня, 16:54
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В Шушарах и Детскосельском появились современные детские площадки

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Обе площадки являются травмобезопасными.

В Пушкинском районе открыли две современные игровые площадки. Обе были благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом 23-го сентября сообщила пресс-служба районный администрации.

Одна из площадок появилась в поселке Шушары на территории Ленсоветовский, 12, 14. Работы прошли с опережением срока. Площадь пространства составляет почти 3 тыс. квадратных метров. 



Второе место отдыха располагается в поселке Детскосельский на Колпинском шоссе, 2, 3. Там построили скалодром, качели для маломобильных групп населения, качели "Гнездо". На территории установили контейнерные площадки, скамейки и урны. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Пушкинском районе проблемный ЖК "Вариант" готов к заселению. 

Фото: ВКонтакте / Пушкинский район Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, детская площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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