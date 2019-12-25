В Коми перевернулся автобус с 23 пассажирами

Причины ДТП выясняются.

В Коми перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГИБДД сообщает, что ДТП произошло сегодня утром, 8 июня, около 8 часов на 124 километре трассы Ираель - Ижма - Усть-Цильма. Во время следования рейсовый автобус съехал с трассы и перевернулся в кювет. В транспортном средстве было 23 человека, по предварительным данным серьезно никто не пострадал.

Причины ДТП выясняются.

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Фото: ВК, ЧП Коми,