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В Коми перевернулся автобус с 23 пассажирами
Сегодня, 13:06
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MShaffter

В Коми перевернулся автобус с 23 пассажирами

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Причины ДТП выясняются.

В Коми перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

ТАСС со ссылкой на региональное отделение ГИБДД сообщает, что ДТП произошло сегодня утром, 8 июня, около 8 часов на 124 километре трассы Ираель - Ижма - Усть-Цильма. Во время следования рейсовый автобус съехал с трассы и перевернулся в кювет. В транспортном средстве было 23 человека, по предварительным данным серьезно никто не пострадал. 

Причины ДТП выясняются.

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Фото: ВК, ЧП Коми, 

 

Теги: дтп с автобусом, новости коми, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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