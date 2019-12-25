В Коми из-за обрушения камина погиб 3-летний мальчик

Малыш получил открытую травму головы.

В Усть-Вымском районе Республики Коми из-за обрушения кирпичной кладки камина погиб ребенок.

ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК РФ сообщает, что в одном из частных домов кирпичная кладка камина обрушилась и упала на 3-летнего мальчика. Малыша с открытой черепно-мозговой травмой успели доставить в больницу, но от полученной травмы он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Уточняется, что ребенок находился дома с мамой.

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Фото: Piter.TV