Пропавших на Чукотке двух маленьких братьев нашли мертвыми

Два мальчика 6 и 7 лет ушли погулять и не вернулись.

На Чукотке нашли тела пропавших детей 6 и 7 лет.

ТАСС со ссылкой на региональное СУ СКР сообщает, что 12 мая два брата ушли погулять и не вернулись домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Детей искали сотрудники МВД и местные жители. Вечером 13 мая тела детей были обнаружены без признаков жизни под слоем снега недалеко от дома.

Причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

С целью установления причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела СУ СК РФ

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