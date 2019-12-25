На Ставрополье женщина вылечилась от коронавируса и покончила с собой

По славам главы Ставрополья трагедия произошла из-за неурядиц в семье.

На Ставрополье женщина покончила с собой, выздоровев от коронавируса.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил о трагедии, которая произошла вчера, 13 мая, на территории одной из больниц края. Женщина проходила лечение от коронавируса в больнице, ее готовили уже к выписке. Но из-за неурядиц в семье женщина свела счеты с жизнью на территории лечебного учреждения.

На данный момент выясняются все причины и обстоятельства смерти пожилой женщины. Губернатор призывает быть граждан терпимей друг к другу в это непростое время.

Фото:pixabay.com, скриншот Instagram/ Владимир Владимиров