  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Комарово заменят деревянный настил на экотропе
Сегодня, 18:55
41
mook1

В Комарово заменят деревянный настил на экотропе

0 0

Работы несут кратковременный характер.

Стало известно о том, что в Комарово готовятся отремонтировать экотропу – замена ждет нынешний деревянный настил. Работы проходят после завершения туристического сезона и носят кратковременный характер. Об этом 22 октября сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Часть деревянного настила изменят впервые за восемь лет, в настоящее время заменяют 400 метров. При этом на маршруте экотропы металлический каркас кормушек, мостиков и перил не пострадал. Изменение ждет наполнение информационных щитов для актуализации сведений о природных достопримечательностях.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе Ленобласти открывают новую экологическую тропу вокруг озера Долгое.

Фото: Pixabay

Теги: комарово, петербург, экотропа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии