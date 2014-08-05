Марлон Торрес решил помочь арбитру наказать спортсмена из команды противника.

В Колумбии футболист показал желтую карточку сопернику. Инцидент произошел во время матча между командами "Америка Кали" и "Альянса Петролера". Игра проводилась в рамках национального чемпионата. В какой-то момент главный арбитр соревнования хотел показать нарушителю желтую карточку, но случайно выронил ее из рук. Этой неловкостью судьи воспользовался представитель "Кали" Марлон Торрес. Он поднял карточку для того, чтобы самостоятельно показать ее своему обидчику. После акта возмездия футболист сразу же вернул карточку на место. Арбитр никак не отреагировал на поведение спортсмена на поле.

Напомним, что матч завершился победой клуба "Америка Кали" со счетом 2:1.

В Петербурге представили книгу, посвященную чемпионату Европы по футболу-2020.

Фото: Pixabay.com