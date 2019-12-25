В Колтушинском озере поселились необычные водоплавающие птицы

Жительница Колтушей заметила в местном озере семейку примечательных птиц. От обычных уток этих водоплавающих отличает большой белый клюв и черная окраска. Фотографии появились в ВК-сообществе "КОЛТУШИ".
По словам женщины, она повстречала стаю лысух – птиц, которые чаще всего останавливаются на территории Евразии, Северной Африки и Австралии. Подписчица отметила, что режим самоизоляции пошел природе на пользу.
Ранее мы рассказали о том, что сотрудники "Сирина" выпустили в природу двух ежей.
Фото: ВКонтакте / koltushi_navsegda
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