Сотрудники Сирина выпустили в природу двух ежей

Сейчас в центре находятся еще два выводка ежей.

В субботу вечером, 13 июня, сотрудники центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" опубликовали на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" видео с выпуском двух ежей.

Сначала животные не хотели выходить из своей корзинки, а затем неспешно скрылись в высокой траве.

Отметим, что примерно в это же время в центр поступило еще два выводка ежей, в одном из которых 6 малышей. Сейчас сотрудники центра пытаются найти специальное молоко для выкорма, так как из-за проблем с таможней заказанное ранее еще не доставили.

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Видео/Фото: vk.com/seirenru