Под Петербургом семейный конфликт закончился автоматными очередями

В Колтушах с балкона дома в Школьном переулке раздались автоматные очереди.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 22 ноября произошла стрельба. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Автоматную очередь местные жители услышали в Колтушах, в многоэтажном здании под номером 5 по Школьному переулку.

По предварительным сведениям, конфликт начал женатый мужчина. Он решил воспользоваться оружием в ходе ссоры с супругой. На место приехали полицейские им удалось задержать нарушителя общественного спокойствия. Подозреваемым оказался 39-летний житель. Оперативники изъяли у него оружие, напоминающее автомат. Однако оно было заряжено холостыми снарядами.

Отметим, что первые выстрелы зафиксированы около 21:11 часов вечера. Именно на этот промежуток времени пришелся пик семейной драмы. Пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что начались испытания управляемого снаряда для танка "Армат".

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