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В Колпинском суде вынесли решение по делу женщины, показавшей неприличный жест полицейскому
Вчера, 14:37
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lesjasap
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В Колпинском суде вынесли решение по делу женщины, показавшей неприличный жест полицейскому

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В Колпине осудили женщину, которая напала на сотрудника ДПС.

В Колпинском районном суде вынесли решение по делу петербурженки Елены Глушковой. Женщину обвинили в том, что в нетрезвом состоянии она показала сотруднику правопорядка неприличный жест. 
 
Следствие установило, что подозреваемая нанесла пострадавшему моральный вред, оскорбив его честь и достоинство. Женщина не постеснялась показать свое неодобрение позицией инспектора дорожно-патрульной службы при исполнении на публике, неприлично выставив безымянный палец. Также она нанесла один удар рукой по голове представителя закона, который, однако, не нанес особого урона жертве. Второй удар у нападавшей не удался: к ней применили физическую силу, чтобы успокоить буйную фигурантку дела. 
 
В отношении обвиняемой суд принял решение наказать преступницу штрафом в размере 30 тысяч рублей. Глушкова вину признала и раскаялась в содеянном. 
 
Напомним, что вчера Piter.tv выяснил, что один удар по полицейскому обойдется в 6, 666 рублей. 
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Теги: дело , колпинский районный суд , неприличный жест , обвинение , приговор , решение суда , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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