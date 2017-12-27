В Колпинском суде вынесли решение по делу женщины, показавшей неприличный жест полицейскому

В Колпине осудили женщину, которая напала на сотрудника ДПС.

В Колпинском районном суде вынесли решение по делу петербурженки Елены Глушковой. Женщину обвинили в том, что в нетрезвом состоянии она показала сотруднику правопорядка неприличный жест.

Следствие установило, что подозреваемая нанесла пострадавшему моральный вред, оскорбив его честь и достоинство. Женщина не постеснялась показать свое неодобрение позицией инспектора дорожно-патрульной службы при исполнении на публике, неприлично выставив безымянный палец. Также она нанесла один удар рукой по голове представителя закона, который, однако, не нанес особого урона жертве. Второй удар у нападавшей не удался: к ней применили физическую силу, чтобы успокоить буйную фигурантку дела.

В отношении обвиняемой суд принял решение наказать преступницу штрафом в размере 30 тысяч рублей. Глушкова вину признала и раскаялась в содеянном.