В Колпинском районе вскоре будет ликвидирована несанкционированная свалка

Здесь скопилось около 3,9 тысяч кубометров разнообразных отходов.

В Колпинском районе вскоре будет ликвидирована довольно крупная несанкционированная свалка. Закупку, по итогам аукциона которой планируется найти исполнителя работ, разместила администрация этого района Санкт-Петербурга.

Свалка находится в поселке Петро-Славянка. Здесь скопилось около 3,9 тысяч кубических метров отходов. Это лом железобетонных изделий, отходы от ремонтных работ, пневматические шины.

На ликвидацию помойки выделено 8,2 млн рублей из бюджета Петербурга. Работы, как предполагается, займут сорок дней. Отходы будут вывезены на соответствующие лицензированные предприятия. Освободившееся место намечено засеять травой. Для этого будет куплено 130 килограммов ее семян.

Заявки от компаний, желающих уничтожить свалку, ждут до 27 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, организация заплатит миллион рублей за свалку со строительными отходами в Пушкинском районе.

Фото: Pixabay.com