В Колпинском районе мошенники украли у 87-летней пенсионерки 240 тыс. рублей

Квартиру бабушки посетили женщины, которые представились сотрудницами туристической компании.

В Колпино мошенницы обманули пенсионерку на 240 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе МВД 17 октября.

Инцидент произошел в субботу, 16 октября, когда пожилая владелица квартиры на Тверской улице, 50, открыла дверь двум женщинам. Незнакомки представились работницами организации, которая продает путевки в санатории Ленобласти. Пенсионерка впустила мошенниц в дом и выслушала их предложение. После ухода гостей 87-летняя бабушка обнаружила, что из серванта пропала крупная сумма денег. Ущерб составил 240 тыс. рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. В ходе расследования выяснилось, что женщины приехали к дому "жертвы" на машине серебристого цвета вместе с двумя мужчинами. Поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский пенсионер "инвестировал" мошенникам более 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv