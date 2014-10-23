Петербургский пенсионер "инвестировал" мошенникам более 10 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Петербурге мошенники обманули очередного пенсионера. На этот раз жертвой аферистов стал 82-летний мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что в июне ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился аналитиком компании "Пинеда Интернейшнл". Под видом инвестиций он убедил пенсионера переводить деньги на счета, что тот и делал с июня по сентябрь.

В конце сентября петербуржец обратился за помощью к юристам ООО "Приоритет" и перевел им за услуги 8,5 тысяч рублей на QIWI-кошелек. Никакой помощи мужчина в итоге не получил. В общей сложности пенсионер лишился 10 млн 250 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее петербургский суд отправил двух бывших военнослужащих в колонию за мошенничество.

Фото: Piter.TV