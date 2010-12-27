Кража завершила сожительство мужчины и женщины в Колпинском районе

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 23 августа, в полицию Колпинского района обратилась женщина в возрасте 30 лет. Она рассказала, что ее бывший сожитель тайно украл у нее пять тысяч рублей и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила около 11,5 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Мужчина, подозреваемый в преступлении, был задержан в минувшую субботу у дома №22 по Центральной улице в поселке Металлострой.

Ранее Piter.TV рассказал, что задержан преступник, воспользовавшийся сном жителя Пушкина на лавочке.

Фото: Piter.TV