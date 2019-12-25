В Колпинском районе рассмотрят проект бюджета на 2021-й год вместе с жителями

Количество участников ограничено.

В пятницу, 16 октября, в Колпинском районе пройдет общественное слушание проекта бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщила пресс-служба района.

Это означает, что жители могут принять участие в общественной экспертизе районного бюджета. Мероприятие начнется в 15:00 в доме №29 по Советскому бульвару в Колпино.

В пресс-службе предупреждают, что количество участников ограничено в мерах по борьбе с коронавирусом. Оно будет определяться исходя из обеспечения социальной дистанции. Наличие масок обязательно. Для тех, кто не смог присутствовать, будет проходить онлайн трансляции в официальной районной группе "ВКонтакте".

Ранее Смольный передал в ЗакС проект бюджета на 2021 год.

Фото: Piter.TV